Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Банки заинтересованы в увеличении объемов кредитования, но они все чаще отказывают гражданам, потому что уровень закредитованности значительной части населения слишком велик, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 14 января, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя данные Национального бюро кредитных историй.

Ранее РБК сообщил, что, по данным бюро, по итогам 2019 года банки одобрили лишь 36,9% кредитных заявок. Годом ранее этот показатель составлял 41%.

«Отказы в предоставлении кредитов — это лишь следствие экономических процессов. Банки заинтересованы в увеличении объемов кредитования, для них это прибыльный островок стабильности. И все-таки они все чаще отказывают — потому, что уровень закредитованности значительной части граждан очень велик.

Важно отметить, что не помогает даже снижение ставок: кредиты становятся дешевле, но возможности их взять остаются у всё меньшего числа граждан. Между тем люди идут за кредитами не для того, чтобы увеличить свой уровень потребления, а для того, чтобы сохранить тот уровень, к которому они привыкли», — отметил Максим Ельцов.