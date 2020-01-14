Москва, 14 января 2020, 11:51 — REGNUM Сегодня, 14 января, президент России Владимир Путин поздравил работников Счётной палаты с 25-летием со дня образования контрольного органа, сообщается на сайте Кремля.
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Президент подчеркнул, что Счётная палата играет ключевую роль в осуществлении госконтроля за эффективным использованием средств федерального бюджета.
«Совершенствование инструментов аудита, внедрения цифровых технологий, прозрачность данных — важнейшие условия для реализации нацпроектов и повышения уровня жителей России», — отметил Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние 10 лет система финансового контроля в России существенно обновилась, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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