Москва, , 11:14 — REGNUM За последние 10 лет система финансового контроля в России существенно обновилась. Об этом сегодня, 14 января, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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Кроме Счетной палаты, существует Казначейство, есть внутренний финансовый контроль в каждом министерстве и ведомстве, и в каждой госкорпорации, есть контрольно-счетные органы субъектов РФ.

«Эта выстроенная система финансового контроля дает результаты, смотрит за эффективностью использования госресурсов. Но теперь Счетная палата смотрит еще и на исполнимость и результативность выполнения стратегических целей страны и национальных проектов», — отметил Кудрин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин считает, что споры счётной палаты РФ с правительством — это естественный процесс.

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