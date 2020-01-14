Москва, , 11:23 — REGNUM Курс доллара к рублю снижается с начала января на фоне общей склонности к рискам на финансовых рынках в преддверии подписания 15 января долгожданной сделки по торговым взаимоотношениям США и Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Это ведёт к росту цен рисковых активов, к которым относится и рубль. Позитив поддерживался в последние дни и преодолением опасности крупной войны на Ближнем Востоке из-за конфликта Ирана и США.

Однако данные движения котировок доллара к рублю во многом уже «отыграли» указанные факторы, создав эмоционально слишком низкий его курс, ушедший под отметку 61 руб., даже несмотря на ослабление нефтяных цен к $64,20 за баррель Brent.

Поэтому уже 13 января этот рост приостановился. Сегодня, 14 января, на динамику курса валют может повлиять важная статистика по инфляции в США, традиционно воздействующая на доллар.

Соответственно, наиболее вероятный диапазон колебаний на сегодня, 14 января, составляет 60,90 — 61,60 руб./доллар», — считает эксперт.

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