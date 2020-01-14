Москва, , 08:12 — REGNUM Рубль 13 января укрепился к британскому фунту и подешевел к другим валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль повысилась на 0,35%, до 61,27 руб., евро/рубль — на 0,54%, до 68,26 руб. Пара фунт/доллар снизилась на 0,15%, до 79,63 руб.

Торги на Мосбирже 13 января открылись снижением по рублевым парам. Рубль находился в плюсе около трех часов, затем начал сдавать позиции доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть.

Укрепился он против британской валюты из-за ослабления её на рынке Форекс после выхода разочаровывающей статистики.

В ноябре британская экономика росла самыми слабыми темпами за последние семь лет. Отчет по ВВП повысил вероятность того, что Банк Англии снизит процентные ставки в этом месяце.

Сегодня, 14 января, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. На носу налоговый период. Поддержку рисковым валютам оказывают ожидания подписания соглашения между США и Китаем.

Несмотря на ослабление рубля и снижение цен на нефть индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Утром вышли позитивные данные по торговому балансу в Китае, что придаст российской валюте свежие силы во время открытия Мосбиржи.

Очень много факторов в пользу продолжения укрепления рубля. Вчерашний рост пары доллар/рубль был коррекцией к падению с 62,39 до 60,87 руб.

У продавцов доллара достаточно сил, чтобы опустить курс до 60 руб. Его они и будут придерживаться в I квартале. На сегодня задача продавцов — вернуть цену к уровню 61 руб.

Читайте также: Рубль соблюдает январскую традицию