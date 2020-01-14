Москва, , 10:15 — REGNUM Покупать квартиру в новостройке выгодно в канун Нового года и в начале наступившего года. В этот период предоставляются скидки. Такое мнение высказали эксперты по жилой недвижимости, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам гендиректора «Концерна РУСИЧ» Бориса Лескова, частично новогодние предложения действуют с января по март. Позже застройщик формирует скидки, исходя из динамики продаж квартир.

Коммерческий директор ГК BSA Алексей Зубик пояснил, что размеры скидок зависят от выбранной застройщиком стратегии. Максимальные размеры скидок могут достигать 25%, а в среднем скидки колеблются от 3% до 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года вступил в силу закон, который смягчает правила уплаты подоходного налога (НДФЛ) с продаваемой квартиры.

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