Москва, , 00:50 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, который смягчает правила уплаты подоходного налога (НДФЛ) с продаваемой квартиры, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о возможности не уплачивать налог с дохода, полученного от продажи жилья. Ранее закон устанавливал, что подоходный налог не надо уплачивать со средств, полученных от продажи квартиры, которая находилась в собственности больше пяти лет.

Теперь закон прописывает, что если речь идет о единственном жилье, то правила продажи и последующей уплаты налога смягчаются. Так, для освобождения от НДФЛ, достаточно владеть единственным жильем три года до его продажи. Такие нормы также коснутся земельных участков с жилыми домами и сооружениями.

«Сокращение с пяти до трех лет минимального срока владения единственным жильём, после чего продажа этого жилья не будет облагаться 13% налогом на доходы физических лиц, поможет многим семьям с детьми улучшить свои жилищные условия», — отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.