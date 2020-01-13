Москва, , 15:52 — REGNUM Российский рубль сегодня, 13 января, продолжил двигаться в соответствии с январской традицией последних лет, укрепляясь к своему «американскому коллеге» немного далее отметки в 61,00, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Очень интересно, что помимо традиционного для этого периода роста, в динамике российской валюты всё ярче проявляется еще одна особенность.

Рубль приобретает всё более высокую степень прямой корреляции с юанем. Эта связь начала проявляться еще в сентябре 2019 года, а сейчас обе валюты к американскому доллару «ходят» практически идентично.

Получается, что рост курса юаня к доллару США, который происходит сейчас, прежде всего, благодаря ожиданиям подписания торгового соглашения между США и Китаем 15 января, будет и дальше толкать рубль в рост против американской валюты.

По крайне мере, стоит ожидать, что до среды это позитивное «китайское» влияние на рубль сохранится.

Значит, 14 января российская валюта с высокой вероятностью будет продвигаться к нижней границе дневного торгового диапазона 60,50−61,50 за американский доллар», — считает эксперт.

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