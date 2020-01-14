Новосибирск, , 07:32 — REGNUM Из Новосибирской области в Китай в 2019 году уехали тонны мороженого, шоколада и муки. Экспорт продукции АПК в прошлом году возрос в полтора раза, сообщили ИА REGNUM в новосибирском министерстве сельского хозяйства.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой, помимо мороженого, муки и шоколада, в Китай поставлялись гречиха, овёс, семена рапса и льна, напитки и целый ряд других видов продукции.

«Для экспортёров предусмотрены меры государственной поддержки на производство и транспортировку продукции, — уточнили в правительстве сибирского региона. — Партнёрам из Китая новосибирские производители в этом году готовы предложить зерно, масличные, мясо птицы, минеральную воду и др.»

По официальным данным, наращивание объёмов поставок из Новосибирской области в Китай предусмотрено проектом «Экспорт продукции АПК».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2019 год из Новосибирской области в КНР вывезено почти 142 тыс. тонн продукции АПК на сумму 80,3 млн долларов — 155% к уровню 2018 года и около 40% от общего объёма экспорта продукции АПК.

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