Новосибирск, , 06:19 — REGNUM Китай — один из основных стратегических партнёров Новосибирской области. Он занимает первое место по экспорту и по импорту. Доля КНР во внешнеторговом обороте Новосибирской области — 30%. Такие данные озвучил заместитель губернатора области Вячеслав Ярманов во время рабочей встречи с китайской делегацией.

По словам Ярманова, за последние годы в отрасли сельского хозяйства Новосибирской области отмечена серьёзная позитивная динамика и регион готов продолжать сотрудничество в этом направлении, как и в сферах туризма, науки и других.

«За 2019 год из Новосибирской области в КНР вывезено почти 142 тыс. тонн продукции АПК на сумму 80,3 млн долларов, что составляет 155% к уровню 2018 года и около 40% от общего объёма экспорта продукции АПК из Новосибирской области» — отметила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства региона Светлана Невзорова.

Из Новосибирской области в Китай поставляются мука, гречиха, овёс, семена рапса и льна, шоколад, органически чистое мороженое, алкогольные напитки и так далее.