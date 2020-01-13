Москва, , 15:59 — REGNUM Нефтяные котировки приостановили падение и теперь торгуются вблизи отметки в $65 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«После обострения отношений между США и Ираном на прошлой неделе цены на сырье резко подскочили к максимальным за последние четыре месяца значениям. Однако, как только стало понятно, что стороны не намерены начинать полномасштабные военные действия, цены рухнули почти на 10%.

Каких-либо других положительных драйверов для роста на нефтяном рынке нет, а значит потенциал для дальнейшего движения «вверх» будет ограничен.

В данный момент внимание инвесторов переключилось на объемы поставок нефти на глобальный рынок: предложение на рынке по-прежнему превышает спрос. 15 января представители США и КНР должны подписать первую часть торгового соглашения, что должно положительно сказаться на мировой экономике и привести к ускорению темпов роста спроса на сырье.

Тем не менее, опасение вызывает регулярно повышающийся интерес к электроавтомобилям, которые занимают все большую долю на рынке, а также состояние европейской экономики.

Промышленность к еврозоне стагнирует: по предварительным прогнозам, она пострадала в 2019 году на $31,5 млрд из-за падения объема продаж, а также на $60 млрд из-за демпинга со стороны китайцев, заваливших регион дешевыми товарами, предназначавшимися для американского рынка, однако, из-за пошлин, изменивших свое место назначения.

В 2020 году данная тенденция должна сохранится. В ближайшее время нефтяные цены будут курсировать около отметки в $65,30 за баррель», — полагает эксперт.

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