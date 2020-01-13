Москва, , 13:00 — REGNUM Российская валюта продолжает торговаться вблизи максимумов, достигнутых 10 января, оставаясь в русле уверенного бычьего тренда, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Доллар пытается нащупать дно в районе 60,80 руб., но факт нарушения целостности уровня 61 руб. говорит не в пользу «американца». При этом четко прослеживаются сигналы перекупленности рубля, которые указывают на риск довольно агрессивной коррекции в случае проявления негативных факторов.

В противовес техническим факторам может выступить геополитика. Во-первых, возобновление эскалации конфликта между США и Ираном способно вернуть нефтяные цены на траекторию роста в условиях беспокойства по поводу мировых поставок энергоносителей.

Во-вторых, Вашингтон и Пекин готовятся к церемонии подписания первой фазы торгового соглашения, которая должна состояться 15 января и поддержать рисковые активы, включая отечественную валюту.

В-третьих, на этой неделе стартует налоговый период в России, который традиционно служит подспорьем для рубля.

Таким образом, в краткосрочной перспективе рубль может продолжить довлеть над долларом и обновить долгосрочные максимумы. Однако любой негативный сценарий на определенном этапе может вернуть рубль «с небес на землю».

Тем более что текущие уровни выглядят более чем привлекательными для фиксации прибыли. При текущем настрое риск движения в направлении психологического уровня 60 руб. сохраняется», — полагает эксперт.

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