Советская Гавань, Хабаровский край, , 09:45 — REGNUM Сейсмически активный района Хабаровского края — Советско-Гаванский — не вошёл в программу сейсмоукрепления жилых домов из-за халатности чиновников краевого правительства. Муниципалитет не получит на важные мероприятия 82 млн рублей.

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Как выяснило ИА Амурпресс, правительство Хабаровского края не подготовило документы в Минфин РФ и не заключило соглашение с федеральным министерством. По словам депутата Госдумы РФ от Хабаровского края Борис Гладких («Единая Россия»), из-за халатности краевых чиновников регион остался без федеральной субсидии на реализацию крайне важных мероприятий по сейсмоукреплению жилых домов в Советской Гавани.

«Население города осталось без защиты перед потенциальной угрозой природных катаклизмов», — сообщил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сократил очередного высокопоставленного чиновника. На этот раз — первого зампреда по финансам. Ранее под сокращение попали другие министры и целые министерства.