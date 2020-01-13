Хабаровск, , 09:12 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал продолжает сокращать персонал в своём правительстве. Очередной «жертвой» оптимизации стал заместитель председателя правительства по финансам.

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Должность зампреда по финансам до настоящего времени занимал действующий министр финансов Александр Кацуба. Как выяснило ИА Амурмедиа, губернатор Хабаровского края считает, что совмещение двух должностей одним чиновником не нужно и не соответствует духу современности.

«Моё решение связано с несколькими причинами. Одна из причин — должности первый заместитель председателя правительства и министр — несовместимы. Они не должны совмещаться. Будет простой зампред по финансам, он же министр. И будет один первый заместитель министра финансов. Я считаю это правильным, целесообразным и соответствующим духу современности. Соответственно, министерство финансов будет курироваться одним из первых зампредов», — сказал губернатор Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, исход министров из правительства Хабаровского края начался год назад. Губернатор сокращает министерства, количество чиновников, однако, фактически, расходы на управленческий аппарат не снижаются, госдолг региона, надо заметить, тоже. Эксперт ИА REGNUM, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов ДФО Даниил Ермилов назвал происходящее в правительстве Хабаровского края «управленческим коллапсом».