Нижний Новгород, , 21:34 — REGNUM Архитектурный совет при департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области одобрил проект строительства областного онкологического центра в поселке Новинки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Проект строительства решили поделить на два этапа: реализация мероприятий первого этапа запланирована до 2024 года, в 2024—2025 годах — второй этап.

Центр будет включать 260 хирургических и 160 терапевтических коек в восьми отделениях. В операционном блоке будет 12 операционных, в том числе одна гибридная ангиографическая операционная, а также реанимационное отделение на 20 коек.

В административно-поликлиническом блоке будут 25 кабинетов врачей-онкологов, диагностические кабинеты отделений эндоскопии, функциональной и ультразвуковой диагностики. Вспомогательный блок будет включать столовую, внутрибольничную аптеку и технические мастерские.

Финансирование может составить 9,5 млрд рублей из средств федерального и областного бюджетов, на втором этапе планируется привлекать средства инвесторов, а также финансирование в рамках государственно-частного партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку ГКУ «Нижегородстройзаказчик» на выделение земельного участка под областной онкологический центр в Богородском районе. Площадь участка составляет 87 тыс. кв. метров, инвестиции в проект оценивались в 8 млрд рублей. Планировалось, что онкоцентр будет построен до 2021 года. Позднее сроки отодвинули на конец 2024 года. Онкоцентр планируется возвести восточнее посёлка Новинки в Богородском районе.

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