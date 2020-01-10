Москва, , 08:12 — REGNUM После заметного укрепления рубля 8 января он продемонстрировал 9 января незначительные изменения к доллару США и евро. Против британца он укрепился на 2% после выступления главы Банка Англии Марка Карни, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Карни заявил, что экономические прогнозы Центрального банка, возможно, были слишком оптимистичными, и что он «обсуждает преимущества краткосрочного стимулирования», чтобы подстегнуть рост национальной экономики.

По итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,03%, до 68,03 руб., фунт/доллар — на 2,07%, до 80,04 руб.

Президент США Дональд Трамп ослабил напряженность, отступив от дальнейших военных действий против Ирана. В итоге цены на нефть упали, а вот пара доллар/рубль удержалась около уровня 61.

9 января торги прошли в узком диапазоне. Сегодня, 10 января, продавцы могут опустить курс доллара до 60,80 руб.

В центре внимания всех трейдеров находится отчет по американскому рынку труда, который выйдет в 16:30 по мск. Он оказывает сильное влияние на основные пары на рынке Форекс. Если отчет окажется слабым, то тогда движение в южном направлении ускорится до 60,80 руб.

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