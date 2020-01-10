Москва, 10 января 2020, 08:12 — REGNUM После заметного укрепления рубля 8 января он продемонстрировал 9 января незначительные изменения к доллару США и евро. Против британца он укрепился на 2% после выступления главы Банка Англии Марка Карни, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Карни заявил, что экономические прогнозы Центрального банка, возможно, были слишком оптимистичными, и что он «обсуждает преимущества краткосрочного стимулирования», чтобы подстегнуть рост национальной экономики.
По итогам дня рубль закрылся в хорошем плюсе к британцу и незначительно изменился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,03%, до 68,03 руб., фунт/доллар — на 2,07%, до 80,04 руб.
Президент США Дональд Трамп ослабил напряженность, отступив от дальнейших военных действий против Ирана. В итоге цены на нефть упали, а вот пара доллар/рубль удержалась около уровня 61.
9 января торги прошли в узком диапазоне. Сегодня, 10 января, продавцы могут опустить курс доллара до 60,80 руб.
В центре внимания всех трейдеров находится отчет по американскому рынку труда, который выйдет в 16:30 по мск. Он оказывает сильное влияние на основные пары на рынке Форекс. Если отчет окажется слабым, то тогда движение в южном направлении ускорится до 60,80 руб.
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