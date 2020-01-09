Москва, , 08:07 — REGNUM Торги по рублевым парам 8 января завершились снижением. Несмотря на противостояние США и Ирана, в новом году рубль торгуется в плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Российская валюта немного подешевела к иностранным валютам 3 января на фоне роста антирисковых настроений, связанного с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Иран нанёс ответные ракетные удары по военным объектам США в Ираке. Власти Ирана назвали атаку местью США за гибель генерала.

МИД Ирана также заявил, что удары нанесены в рамках статьи устава ООН о самообороне. Удар был нанесен по базе, с которой была совершена атака против его граждан.

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская атака не нанесла значимого урона. В ответ на обстрел американских баз в Ираке Вашингтон введет новые экономические санкции против Ирана.

Выступление Трампа длилось несколько минут. Во время его выступления начались коррекции по золоту, нефти и криптовалютам. После сдержанной реакции США на месть Ирана ситуация на финансовых рынках стабилизировалась.

Некоторые эксперты по Ближнему востоку считают, что атаки на две базы в Ираке была пощечиной США и от Ирана стоит ожидать новых диверсий.

Сегодня, 9 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе после вчерашнего падения на 3,62%. Цена на нефть марки Brent повышалась до $71. Снижение напряженности между США и Ираном негативно сказалось на ценах. Рубль проигнорировал снижение цен на нефть, так как к участникам рынка вернулась склонность к риску.

Пара доллар/рубль 8 января снижалась до 61,08 руб. Продавцы доллара настроены в январе протестировать психоклогический уровень 60 руб.

После непродолжительной консолидации в диапазоне 61,020 — 61,60 руб. ожидается дальнейшее падение до зоны 60,30 — 60,50 руб. На следующей неделе российская валюта начнет получать поддержку от налогового периода.

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