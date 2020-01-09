Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Владелец торгового дома «Интерторг», находящегося на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов перед поставщиками, передумал перезапускать сеть SPAR после массового закрытия магазинов этой сети в Петербурге в декабре минувшего года.

Напомним, финансовые проблемы «Интерторг» начал испытывать в 2019 году, в конце осени несколько крупных поставщиков обратились в Арбитражный суд с исками на миллионы рублей. По примерным подсчетам, компания задолжала им более 4 млрд рублей.

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В декабре было объявлено, что все магазины сети SPAR и «Народная 7я Семья» будут закрыты. Предполагалось, что после перезапуска SPAR все же останется на рынке и вновь откроется. Однако 9 января 2020 года генеральный директор ТД Михаил Абдуллаев завил, что от этих планов он все же отказывается.

«Я больше не планирую открывать магазины. Решение принято. Очередной раз обжигаться и зависеть от капризов банков не хочется. Все наши магазины скорее отойдут к конкурентам. Мы сможем продать им только оборудование», — сказал Абдуллаев в интервью РБК.

В настоящий момент ТД «Интерторг» находится на стадии ликвидации.

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