Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM Полиция Петербурга начала проверку заявления сотрудников закрывшихся торговых сетей Spar и «7я Семья», которые устроили массовый сход со скандалом в одном из еще работающих магазинов из-за невыплаты им заработной платы за два месяца.

Как сообщает 31 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в понедельник, 30 декабря, в полицию Московского района Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в торговый центр на Дунайском проспекте зашли сотни людей, которые шумят и мешают работе торгового комплекса.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и установили, что в магазине собрались около 400 человек — сотрудники упомянутых сетевых магазинов с требованием выплаты им заработной платы за последние два месяца.

«Нарушений общественного порядка со стороны собравшихся граждан не допущено», — говорится в сообщении Главка МВД.

По данному факту проводятся проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года стало известно, что крупный петербургский торговый дом «Интерторг» не может рассчитаться с поставщиками, задолжал почти 4 млрд рублей и, чтобы хоть как-то свести концы с концами, решил закрыть все магазины Spar и «7я Семья» в Петербурге, Ленобласти, Карелии и в Мурманске. К 31 декабря практически все магазины города были закрыты, кроме двух, которые дорабатывают последние часы перед ликвидацией.

В понедельник бывшие сотрудники сети пришли на Дунайскую за зарплатой, руководство сети обещало выплатить все задолженности. Но, как пишут очевидцы в социальных сетях, спустя три часа к ним из руководства никто так и не вышел, а все телефоны, которые были указаны для связи, отключены.

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