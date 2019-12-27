Москва, , 13:42 — REGNUM В России в ноябре 2019 вырос средний чек вырос595 рублей, что на 37 рублей больше показателя в октябре (рост на 6,6%). Таковы данные исследования, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

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Исследование показало, что средний чек после снижения в сентябре и октябре уверенно пошел вверх в ноябре. За год размер среднего чека также вырос, по сравнению с ноябрем 2018 года чек прибавил 12 руб. или 2,1%.

Отмечается, что средний чек за месяц вырос во всех федеральных округах, больше всего в Дальневосточном ФО (+9,7%), Сибирском ФО (+9,0%), Южном и Северо-Кавказском ФО (по +7,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, средний чек за услуги ЖКХ в России составляет порядка 3 тыс. руб., больше всего платят в Казани (5 970 руб.) и Москве (3937 руб.), меньше всего — в Воронеже (1496 руб.) и Краснодаре (1537 руб.).

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