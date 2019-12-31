Хабаровск, , 02:37 — REGNUM Наверное, ни один Новый год на Дальнем Востоке не обходится без салата из крабов. С крабами делают дальневосточный аналог Оливье, крабов жарят в кляре, из крабов даже варят суп и делают котлеты. Сегодня купить мясо краба к новогоднему столу в Хабаровске можно по 2 тыс. рублей за килограмм, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Не чищенного краба, конечности, либо целиком, можно приобрести за 1 тыс. рублей за килограмм. Но тут, конечно, примерно половина веса придётся на панцирь.

Как сообщало ИА REGNUM, приобрести в Хабаровском крае красную икру к новогоднему столу можно за 2,7 — 3 тыс. рублей за килограмм. Приобретать лучше икру улова 2019 года, сухую и среднесоленую.