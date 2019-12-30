Хабаровск, , 09:34 — REGNUM Купить хорошую кетовую икру в Хабаровске к новогоднему столу в декабре 2019 года можно за 2,7 — 3 тыс. рублей за килограмм, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Икра предлагается сухая, средней солёности, словом, именно такая, какой она должна быть. Фасуют икру в ёмкости от 0,5 до 1 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно подсчётам Росстата, праздничный новогодний ужин на семью из 4 взрослых и одного ребёнка в России, в среднем, обойдётся в 6430 рублей.