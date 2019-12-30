Москва, , 15:50 — REGNUM Российская валюта продолжает дорожать в отсутствие негатива на глобальных рынках и есть надежда на хороший старт 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В самое ближайшее время должна состояться церемония подписания торгового соглашения между КНР и США, что позитивно сказывается как на развивающихся, так и сырьевых валютах.

Дополнительным поводом для оптимизма служит передача дела по импичменту президента США в Сенат, который с высокой вероятностью примет решение прекратить преследование Дональда Трампа.

Кроме того, уже на следующей неделе состоится запуск «Турецкого потока» — имиджевого проекта, способного усилить позиции отечественных сырьевых компаний и валюты.

Укрепление рубля происходит вопреки падению нефтяных котировок, которые, по всей видимости, полностью отыграли весь позитив и теперь будут дрейфовать в ожидании новых причин для роста.

Тем не менее нефтяные цены близки к трехмесячным максимумам, а значит, объем операций ЦБ РФ в рамках бюджетного правила может увеличиться в следующем месяце.

Это будет ограничивать потенциал укрепления рубля. Ожидается дальнейшее движения курса к отметке в 61,60 руб./доллар», — считает эксперт.

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