Москва, , 12:52 — REGNUM Российская валюта продолжает укрепление в начале новой недели. Доллар, который при попытках восстановления не смог зацепиться за отметку 62 руб., 30 декабря снова торгуется вблизи долгосрочных минимумов, угрожая отметке 61,60 руб. Евро/рубль, которая на открытии подпрыгнула к 69,50 руб., отступает в направлении уровня 69 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Рубль завершает год на устойчивых позициях, опережая своих коллег по развивающемуся сегменту. В целом «россиянин» продолжает пользоваться спросом на фоне сохраняющегося интереса к риску, который в свою очередь обусловлен торговым оптимизмом в ожидании подписания частичной сделки между США и КНР.

Под конец прошлой недели доллар заметно просел повсеместно и остается под давлением, что в сочетании с высокими ценами на нефть поддерживает интерес к российской валюте.

Эйфория, связанная с торговым соглашением, может продлиться и в первые дни наступающего года, а значит, и рубль способен передвинуть максимумы от текущих уровней.

Но важно учитывать тот факт, что рынки уже полностью заложили в цены подписание промежуточной сделки, а это чревато коррекцией высокодоходных активов по факту проведения этого мероприятия.

Кроме того, это будет лишь первая фаза соглашения, и сторонам предстоит разрешить еще немало вопросов в дальнейшем. В этом контексте на определенном этапе может наступить фиксация прибыли по всему спектру рисковых активов, к коим относится и рубль», — полагает эксперт.

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