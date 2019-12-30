Москва, , 14:16 — REGNUM Это, пожалуй, дин из наиболее известных парадоксов — миллиардеры богатеют всегда, как во время подъема мировой и национальной экономики, так и во времена кризисов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя рейтинг российских миллиардеров.

«Причём, как уже не раз отмечалось, в государствах с недостаточно развитой экономикой темпы обогащения миллиардеров в тяжелые для страны годы даже возрастают. Если не всегда, то, по крайней мере, часто.

Иными словами, вся тяжесть кризиса ложится на плечи малоимущих и среднего класса — именно им приходится больше работать, но они чаще всего теряют рабочие места или свой бизнес, и при этом доходы именно этих категорий трудящихся и мелких предпринимателей снижаются в наибольшей степени.

Данные процессы очень хорошо характеризуются различными показателями социального неравенства в обществе, наиболее популярными из которых являются децильные методики оценки различия в доходах и Коэффициентом Джини.

Последний показывает, какова разница в доходах богатых и бедных людей в том или ином государстве, и считается наиболее удобным, так как позволяет использовать его при оценке «уровня социальной справедливости» вне зависимости тот эпохи, размеров страны, её общественно-социального устройства и т. д.

Варьироваться Коэффициент Джини может в пределах от 0 до 1, и чем он ниже, тем лучше в государстве обстоят дела в части социального расслоения общества. А далее несколько цифр для размышления: в СССР в конце семидесятых — начале восьмидесятых коэффициент Джини был порядка 0,25. К концу восьмидесятых — несколько больше. В девяностые он быстро перевалил за 0,3 и стремительно пошел выше.

В наиболее благополучных в этом плане странах мира, таких, как Финляндия, Норвегия, Дания или Швеция, Коэффициент Джини колеблется в пределах 0,26 — 0,29. В современной России значение Коэффициента Джини составляет около 0,44. Это примерно сколько же, сколько было в Римской империи во времена её расцвета (он тогда колебался в пределах 0,43 — 0,45).

Хуже, чем в России в части социального неравенства дела обстоят только в совсем слаборазвитых государствах Африки и иных фатально отстающих регионах мира», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, больше всего из российских миллиардеров разбогател в 2019 году совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин.

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