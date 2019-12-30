Москва, , 10:36 — REGNUM В преддверии наступления Нового года торги на финансовых рынках могут преподносить неожиданные сюрпризы на фоне низкой ликвидности, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Заметное укрепление нефтяных цен и налоговые платежи привели к укреплению российской валюты. Курс доллара против рубля снизился в район 62 руб. Курс единой европейской валюты закрепился в диапазоне 68,50 — 69,40 руб.

Прогнозы на 2020 год указывают на возрастающий интерес к единой европейской валюте из-за снижения рисков торговых войн и улучшения перспектив мировой экономики. Эти ожидания и будут формировать денежные потоки на локальном валютном рынке.

Тонкий рынок затрудняет прогнозирование краткосрочной динамики. Однако можно предположить, что следование мировым тенденциям приведет к дальнейшему давлению на доллар против рубля и возможному коррекционному восстановлению евро.

Курс доллара может «провалиться» ниже 62 руб. курс единой валюты может сместиться в направлении 70 руб.», — считает эксперт.

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