Москва, , 08:08 — REGNUM Доллар США на валютном рынке Форекс подешевел ко всем основных валютам на тонком рынке на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам благодаря позитивным новостям о ходе торговых переговоров США и Китая. Рубль в итоге укрепился к доллару и не смог сохранить позиции против евро и фунта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по рублевым парам закрылись смешанно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,29%, до 62,03 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,37%, до 69,31 руб., фунт/рубль — на 0,41%, до 81,17 руб.

Торговая война между США и Китаем являлась и является ключевым фактором 2019 года. Согласно последним комментариям, стороны продолжают готовиться к официальной церемонии подписания торгового соглашения в рамках первой фазы переговоров. Дополнительную поддержку рубль получал от повышения цен на нефть Brent до $68,30.

Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,61%. Началась нисходящая коррекция к 17-дневному бычьему тренду. С начала декабря цена повысилась на 13%.

Так как на рынке низкая ликвидность перед Новым годом, то снижение нефтяных котировок ударит по российской валюте с открытия торгов на Мосбирже. На спот-рынке пара доллар/рубль торгуется на уровне 62,03 руб.

Если с открытия торговой сессии доллар быстро вернется к уровню 62 руб., то тогда боковое движение сохранится в районе 62,60−61,80 руб. Если курс доллара поднимется до 62,50 и там останется до закрытия дня, тогда в январе можно рассмотреть восходящую коррекцию до 63,30 руб.

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