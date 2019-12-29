Стоимость основных составляющих для главного праздничного салата «Оливье» в Казани к концу декабря 2019 года:
Колбаса варёная — 310,5 рубля за 1 кг;
Морковь — 18,2 рубля за 1 кг;
Картофель — 15,8 рубля за 1 кг;
Яйца куриные — 56,2 рубля за 1 десяток;
Солёные огурцы (в зависимости от производителя) — около 100 рублей за банку 720 мл;
Зелёный горошек — 50 рублей за банку 400 гр;
Майонез — около 30 рублей за 200 гр (стоимость меняется в зависимости от производителя).
Золотой новогодний стол севера Якутии: яйца куриные по 320 руб за десяток
В Якутии, особенно в отдалённых её населённых пунктах, цены на продукты питания всегда существенно отличались от среднероссийских. В преддверии Нового года они бьют рекорды. На севере Якутии в посёлке Черском стоимость куриных яиц начинается от 320 рублей за десяток, мандарины стоят от 510 рублей за кг.
|СТОИМОСТЬ НАБОРА ПРОДУКТОВ для приготовления салата «сельдь под шубой» по Российской Федерации (на конец периода, рублей)
|норма
|ноябрь 2018 г.
|ноябрь 2019 г.
|Изменение стоимости (в %)
|Сельдь соленая, кг
|0,35
|66,42
|69,02
|3,91
|Яйца куриные, шт
|2
|11,95
|12,27
|2,68
|Майонез, кг
|0,30
|50,88
|53,11
|4,38
|Картофель, кг
|0,40
|8,69
|8,28
|-4,72
|Лук репчатый, кг
|0,10
|2,42
|2,40
|-0,83
|Свёкла столовая, кг
|0,30
|7,84
|7,34
|-6,38
|Морковь, кг
|0,20
|5,84
|5,19
|-11,13
|ИТОГО
|154,04
|157,61
|2,32
данные Росстата.
Федеральная служба государственной статистики подсчитала так называемый индекс «сельдь под шубой». Как оказалось, в среднем по России стоимость набора для «селедки под шубой» составляет 157,61 рублей за 1,7 кг, что на 2,32% больше, чем в 2018 году.
В Барнауле на шампанское перед Новым годом объявляют существенные скидки. Любопытная ситуация сложилась в прошлом году, 31 декабря: по словам очевидцев, к 16:00 в небольших магазинах и гастрономах шампанского не осталось вовсе.
Скидки на шампанское в Барнауле. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Приобрести мандарины в столице Алтайского края можно по разной цене, в зависимости от производителя цена стартует от 60 рублей за 1 кг.
В продаже также появилась свежая клубника — по 200 рублей за 250 гр.
Выбор крымских игристых вин в Барнауле весьма разнообразен. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
В преддверии Нового года супермаркеты в Приморском крае предлагают множество акций на алкогольную продукцию. Однако не везде можно найти стандартное «Российское шампанское». Винные газированные напитки продают от 130−150 рублей и выше. Фото: Алексей Суконкин © ИА REGNUM
Шампанское из Крыма (вино игристое Ливадия) в Барнауле можно купить по цене 164 руб.
Крымское шампанское в Барнауле. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
В Барнауле цена за бутылку «шипучки» начинается от 99 руб.
Шампанское в Барнауле. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
В Барнауле в преддверии новогодних торжеств на прилавках массово появилась икра лососёвая (горбуша) по цене 150 рублей за 95 гр.