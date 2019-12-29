30 Декабря
 
8:52

Сельдь под шубой

8:51

Стоимость основных составляющих для главного праздничного салата «Оливье» в Казани к концу декабря 2019 года:

Колбаса варёная — 310,5 рубля за 1 кг;

Морковь — 18,2 рубля за 1 кг;

Картофель — 15,8 рубля за 1 кг;

Яйца куриные — 56,2 рубля за 1 десяток;

Солёные огурцы (в зависимости от производителя) — около 100 рублей за банку 720 мл;

Зелёный горошек — 50 рублей за банку 400 гр;

Майонез — около 30 рублей за 200 гр (стоимость меняется в зависимости от производителя).

8:47

Золотой новогодний стол севера Якутии: яйца куриные по 320 руб за десяток

В Якутии, особенно в отдалённых её населённых пунктах, цены на продукты питания всегда существенно отличались от среднероссийских. В преддверии Нового года они бьют рекорды. На севере Якутии в посёлке Черском стоимость куриных яиц начинается от 320 рублей за десяток, мандарины стоят от 510 рублей за кг.

8:35

СТОИМОСТЬ НАБОРА ПРОДУКТОВ для приготовления салата «сельдь под шубой» по Российской Федерации (на конец периода, рублей)
норманоябрь 2018 г.ноябрь 2019 г.Изменение стоимости (в %)
Сельдь соленая, кг0,3566,4269,023,91
Яйца куриные, шт211,9512,272,68
Майонез, кг0,3050,8853,114,38
Картофель, кг0,408,698,28-4,72
Лук репчатый, кг0,102,422,40-0,83
Свёкла столовая, кг0,307,847,34-6,38
Морковь, кг0,205,845,19-11,13
ИТОГО154,04157,612,32

данные Росстата.

8:33

Федеральная служба государственной статистики подсчитала так называемый индекс «сельдь под шубой». Как оказалось, в среднем по России стоимость набора для «селедки под шубой» составляет 157,61 рублей за 1,7 кг, что на 2,32% больше, чем в 2018 году.

8:30

В Барнауле на шампанское перед Новым годом объявляют существенные скидки. Любопытная ситуация сложилась в прошлом году, 31 декабря: по словам очевидцев, к 16:00 в небольших магазинах и гастрономах шампанского не осталось вовсе.

Скидки на шампанское в Барнауле. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

8:28

Приобрести мандарины в столице Алтайского края можно по разной цене, в зависимости от производителя цена стартует от 60 рублей за 1 кг.

В продаже также появилась свежая клубника — по 200 рублей за 250 гр.

8:28

Выбор крымских игристых вин в Барнауле весьма разнообразен. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

8:27

В преддверии Нового года супермаркеты в Приморском крае предлагают множество акций на алкогольную продукцию. Однако не везде можно найти стандартное «Российское шампанское». Винные газированные напитки продают от 130−150 рублей и выше. Фото: Алексей Суконкин © ИА REGNUM

8:26

Шампанское из Крыма (вино игристое Ливадия) в Барнауле можно купить по цене 164 руб.

Крымское шампанское в Барнауле. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

8:23

В Барнауле цена за бутылку «шипучки» начинается от 99 руб.

Шампанское в Барнауле. Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

8:22

В Барнауле в преддверии новогодних торжеств на прилавках массово появилась икра лососёвая (горбуша) по цене 150 рублей за 95 гр.