Санкт-Петербург, , 19:21 — REGNUM В Петербурге собираются создать крупный транспортно-логистический комплекс в Красносельском районе до 2022 года. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, объемы инвестиций превысят 2 млрд рублей.

Логистическая группа «Адмирал» предполагает запустить проект в первом квартале 2020-го, а завершить до конца 2022 года. Как сообщили в компании, проекту могут присвоить статус стратегического в начале 2020 года.

В производственной зоне на Волхонском шоссе намереваются создать более 64 тыс. кв. метров складских площадей, которые смогут принимать грузы как из портов, так и от местных предприятий, а также около 300 высокопроизводительных рабочих мест.

Предполагается, что проект актуален для Петербурга с учетом планов по Новому Шелковому пути и развитию портовой инфраструктуры города. В Петербурге у «Адмирала» уже есть складские комплексы в Горелово, Красном Селе, Кронштадте и Петергофе.

Напомним, по данным Knight Frank St Petersburg, объем сделок на рынке складской недвижимости в Петербурге за год достиг 380,9 тыс. кв. метров, с января по ноябрь ввели в эксплуатацию 144,4 тыс. кв. метров, из них в классе А — почти 100 тыс. кв. метров складских помещений.

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