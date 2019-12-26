Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM В 2019 году в Петербурге закрылось более одной тысячи магазинов. Причем, количество закрытых торговых точек превысило число открытых примерно на 200 штук. Наиболее заметным оказался уход продовольственных ритейлеров.

По данным аналитиков из Knight Frank St Petersburg, на которых ссылается «РБК», в Петербурге открылось 872 магазина за год. Закрылось столько же, без учета примерно 200 закрывшихся уже в декабре магазинов ТД «Интерторг» (сети Spar и «Семья»).

Существенное место в этом антирейтинге принадлежит продовольственным сетям, последний розничный магазин в Петербурге закрыла «Диета-18», с рынка полностью ушли сети «Полушка», «Лайм» и «Всенародный». Под конец года о закрытии своих точек объявил упомянутый «Интерторг».

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Кроме того, в 2019 году закрылись также сети одежды Next и Karen Millen, которые совсем покинули Россию, закрылись работавшие еще с 1990-х годов магазины цифровой техники «Кей», втрое сократила свое присутствие на рынке сеть «Красный куб».

При этом компании розничной торговли вкладываются в склады: их активность на соответствующем рынке превысила доли других сегментов, сравнявшись лишь с логистическими компаниями. Объем сделок на рынке складской недвижимости в Петербурге за год достиг 380,9 тыс. кв. метров, с января по ноябрь введено в эксплуатацию 144,4 тыс. кв. метров, из них в классе А — почти 100 тыс. кв. метров, утверждают аналитики Knight Frank St Petersburg.

За прошлый год в Петербурге также ввели более 100 тыс. кв. метров офисной недвижимости, из них около 68% собираются сдавать в аренду. Общий объем сделок аренды составил 106 тыс. кв. метров, приводит данные Арендатор.ру.

Напомним, в Петербурге также упали обороты торговых центров.

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