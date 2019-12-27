Токио, , 08:49 — REGNUM Главный завод японской Japan Display планируют купить компании Apple и Sharp. Об этом 27 декабря сообщает агентство Kyodo.

Окончательную договорённость по сделке, сумма которой может составить $800 млн, стороны рассчитывают достигнуть в марте 2020 года.

Завод в Исикаве, где производились компоненты дисплеев для смартфонов Apple, был открыт в 2016 году. С июля 2019 года из-за падения спроса он простаивает.

Финансовые трудности Japan Display возникли, когда китайская инвестиционная компания Harvest Tech Investment Management отказала ей в предоставлении финансирования для вывода компании из кризиса.

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