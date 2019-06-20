Названа компания, лидирующая на мировом рынке дисплеев для автомобилей

Сеул, , 07:54 — REGNUM В первом квартале 2019 года южнокорейская компания LG Display зафиксировала высокие продажи и заняла лидирующие позиции на мировом рынке дисплеев для автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей британской компании IHS Markets.

Известно, что стоимость акций компаний увеличилась на 4,09% и составила 17 800 вон (~$15,27).

По данным исследования, в первом квартале текущего года южнокорейской компании принадлежало 16,8% мирового рынка дисплеев для автомобилей (6,08 млн единиц), японской компании Japan Display — 16% (5,8 млн единиц).

Известно, что объем продаж LG Display составил $413,8 млн, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.