Москва, , 16:00 — REGNUM Торговля на рынках начинает постепенно оживляться после рождественских выходных. Нефтяные котировки медленно, но верно приближаются к максимальным отметкам сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В первый месяц осени цены взлетели более чем на 15% до $69 за баррель в результате террористических атак на производственные мощности Саудовской Аравии.

Основные драйверы роста остаются неизменными: надежды на скорое подписание торгового соглашения США и КНР, а также оптимистичные ожидания касательно усилий ОПЕК+ по балансировке рынка.

Дональд Трамп анонсировал церемонию по подписанию первой фазы торговой сделки, которая должна состоятся в самое ближайшее время. Тем временем, американские сланцевики продолжают снижать активность в главном месторождении страны — Пермском бассейне.

Новой причиной для спада активности стали проблемы с утилизацией попутного газа — побочного продукта, получаемого при производстве. Его необходимо либо сжигать, либо сохранять и поставлять на рынок, однако, из-за неразвитой инфраструктуры нефтяники выбирают первый вариант.

Из-за высоких объемов добычи количество разрешений на сжигание газа выросло в 40 раз за последние 10 лет — до 6 тысяч, что стало причиной для претензий со стороны экоактивистов.

Получать согласие чиновников из Техаса на утилизацию становится все сложнее. Дальнейший рост нефтяных цен ожидается до $68 за баррель», — полагает эксперт.

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