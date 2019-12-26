Москва, , 12:49 — REGNUM Рынок энергоносителей после очередного обновления трехмесячных максимумов пытается прервать затянувшуюся победную серию, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«Пока на стороне тех, кто решил фиксировать прибыль, лишь техническая перекупленность, фундаментальных оснований для прекращения удержания «длинных» позиций пока нет.

Остановка в росте объясняется отсутствием активности на европейских площадках, где сегодня трейдеры получили второй день отдыха (отмечается День подарков), в то же время с началом торгов США в 17:30 по мск «быки» могут вновь проявить себя.

26 декабря с текущих $67,35 к полудню по Москве шансы снижения ниже $67,00 выглядят незначительными, также нельзя исключать, что во второй половине дня покупатели постараются вывести котировки выше утреннего пика в $67,55, так как в целом при сохранении сложившегося новостного фона потенциал роста далеко не исчерпан и возможно движение к $68,30−70,00.

Рынок продолжает поддерживаться новостями вокруг ожидаемого подписания «первой фазы» соглашения между США и Китаем. После телефонного разговора двух лидеров на выходных теперь прорабатываются условия проведения специальной церемонии подписания договора, в Китае подтвердили слова президента США.

Также рынок рассчитывает на то, что данные от минэнерго США 27 декабря (публикация из-за праздников была перенесена25 декабря) покажут сокращение запасов сырой нефти вторую неделю подряд (на 1,8 млн баррелей).

К серьезной коррекции рынок может перейти только 27 декабря, если в данных от минэнерго не будет сильного позитивного расхождения с ожиданиями», — полагает эксперт.

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