Минск, , 13:54 — REGNUM Белоруссию ждёт «сложный, очень непростой» 2020 год, во время которого «будет чрезвычайная проверка наших способностей и возможностей». Об этом 26 декабря заявил Александр Лукашенко на совещании по кадровым вопросам, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко поблагодарил всех, кто был причастен к последним политическим событиям в Белоруссии и, в особенности — тех, кто участвовал в парламентской кампании 2019 года. В 2020 году постсоветскую республику ждёт кульминация президентской кампании.

Читайте новости сюжета: Выборы президента Белоруссии

«Я уделяю очень большое внимание этому факту, потому что это показатель эффективности работы наших органов власти, в целом вертикали власти. Это показатель нашей работы, стойкости и мужества тех людей, которые были задействованы в этих выборах,— сказал он. — Но, как я уже не единожды говорил, расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Это была репетиция. Основное действо нас ждет впереди».

Белорусский лидер отметил: «Кто его знает, как будут складываться обстоятельства в будущем. Мы молодое суверенное независимое государство, поэтому вызовов сегодня много. И что нас ждет впереди, сегодня не скажет никто. Поэтому мы всегда должны быть начеку, работать по максимуму, к чему я вас и призываю».

Подробности в сюжете: Нациестроительство в Белоруссии

Лукашенко обратил внимание на необходимость «серьезно работать с людьми» на местном уровне вертикали власти. По его словам, «надо иметь терпение, надо идти к людям и работать с людьми», так как без из поддержки не удастся решить ни один вопрос в будущем.

Главная угроза может исходить только из сферы экономики, подчеркнул Лукашенко. при этом он сказал: «А экономика зависит от нас — руководителей. Будем эффективно управлять процессами — страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Белоруссии. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии