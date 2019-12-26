Москва, , 10:06 — REGNUM После отскока нефтяных котировок 24 декабря от локальных минимумов 25 декабря сырьевые площадки отдыхали в честь празднования католического Рождества. Нефть марки Brent, которая восстановилась над уровнем $66, остается в русле бычьего тренда после трех недель роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Сегодня, 26 декабря, нефтяной рынок может получить свежий импульс к росту со стороны двух значимых факторов. Во-первых, США и Китай 25 декабря подогрели оптимизм инвесторов, подтвердив процесс подготовки к подписанию первой фазы торговой сделки.

Это станет первым реальным шагом на пути к полноценному разрешению конфликта двух крупнейших экономик в мире.

Во-вторых, во котировки будут демонстрировать отложенную реакцию на отчет API, который показал, что запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Напомним, публикация официального отчета минэнерго США перенесена на пятницу в связи с Рождеством в католическом мире.

Таким образом, не исключено, что в краткосрочной перспективе нефтяные цены, оттолкнувшись от уровня $66, попытаются обновить трехмесячные максимумы и посягнут на область $66,80, которая преграждает путь к отметке $67 за баррель», — считает эксперт.

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