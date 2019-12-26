Москва, , 10:04 — REGNUM Сервелат семи популярных брендов исследовали специалисты Росконтроля. Только два образца рекомендованы к покупке, сообщает 26 декабря пресс-служба организации.

Для экспертизы закупили варёно-копчёную колбасу «Сервелат Коньячный» брендов «ВкусВилл», «Ремит», «БахрушинЪ», «Микоян», «Лента», «Останкино» и «Раменский деликатес». Одобрены только два образца, от производителей «Раменский деликатес» и «БахрушинЪ».

Продукт «Сервелат Коньячный» брендов «ВкусВилл» и «Лента» включён в чёрный список. Эти образцы имеют посторонний вкус и запах, а также другие признаки недоброкачественности.

Остальные сервелаты попали в список товаров с замечаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Росконтроля проверили крабовые палочки пяти производителей. Все образцы оказалась имитацией рыбной продукции, однако безопасными для употребления в пищу.

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