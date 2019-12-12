Москва, , 09:20 — REGNUM Специалисты Росконтроля проверили крабовые палочки пяти производителей, представленных на полках российских магазинов. Об этом сообщается на сайте организации

Так, были проверены крабовые палочки брендов «Меридиан», Vici, «А'море», «Санта Бремор» и «Русское море». В маркировке всех образцов указывается, что это «имитированная пищевая рыбная продукция».

Отмечается, что содержание белка во всех образцах ниже стандарта, а в образцах «А'Море» и «Санта Бреморе» его содержание ниже указанного в маркировке.

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Кроме того, специалисты оценили органолептические свойства продукта. Так, в образцах «А'море» и «Русское море» был отмечен вяжущий привкус, а в «Санта Бремор» — сладковатый. В образце «Русское море» эксперты почувствовали выраженный запах ароматизатора.

«Все образцы оказались безопасны по проверенным показателям», — резюмировали в Росконтроле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» выяснили, какие питьевые йогурты, простокваша и кефир, предлагаемые в российских магазинах, являются натуральными и качественными, а какие далеки от ГОСТа. Всего в исследовании приняли участие образцы 20 брендов.

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