Москва, , 02:11 — REGNUM Министр энергетики России Александр Новак считает, что государство не останется «в минусе» от поддержки проекта «Ямал СПГ», реализуемого компанией «Новатэк». Об этом он сообщил в интервью изданию РБК.

«Мы ожидаем, что налог на прибыль «Ямала СПГ» до 2035 года составит более 900 млрд рублей. Кроме того, поддержка проекта позволила создать более 2,5 тыс. рабочих мест», — объяснил министр.

Ранее, напомним, в российской прессе появились критические замечания в связи с беспрецедентной поддержкой, оказываемой частной компании государством. В сегодняшнем интервью Новак отметил, что общий объём инвестиций в проект «Ямал СПГ» составляет порядка $27 млрд, из которых доля на российские банки и Фонд национального благосостояния приходится менее 30%, при этом они возвратные.

«Ямал СПГ» — интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. В рамках его реализации предусмотрено строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью около 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.

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