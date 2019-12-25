Москва, 25 декабря 2019, 11:36 — REGNUM Нерабочие праздничные дни приравниваются к выходным дням любой трудовой недели. Соответственно заработанная плата за январь, не будет отличать от зарплаты за предыдущие месяцы, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя заявление Роструда об оплате в новогодние каникулы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Роструде заявили, что гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со ст.112 Трудового Кодекса РФ.
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