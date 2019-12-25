Москва, , 11:36 — REGNUM Нерабочие праздничные дни приравниваются к выходным дням любой трудовой недели. Соответственно заработанная плата за январь, не будет отличать от зарплаты за предыдущие месяцы, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя заявление Роструда об оплате в новогодние каникулы.

«Это касается работников, которые получают фиксированную денежную сумму (оклад) ежемесячно.

Гражданам, выполняющимся сдельную работу, выплачивается дополнительное вознаграждения, в случае если они не привлекались к работе в выходные праздничные дни.

Таким образом трудовое законодательство в России стоит на стороне работников, что является гарантией прав трудящихся и выходные праздничные дни не влияют на выплату заработанной платы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роструде заявили, что гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со ст.112 Трудового Кодекса РФ.

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