Москва, , 10:25 — REGNUM Выделение средств из федерального бюджета запланировано в 2020—2022 годах на поддержку российских самолетов МС-21 и SSJ100. Чрезвычайных объемов и срочных решений по эту направлению нет, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью газете «Известия».

«В части финансирования НИОКР мы планируем в 2020—2022 годах направить до 56 млрд рублей на программы по SSJ и МС-21, включая работы по импортозамещению», — сказал министр.

Он добавил, что до 29,5 млрд рублей потребуется в этот же период на поддержку лизинга воздушных судов. Формирование системы послепродажного обслуживания потребует 22,1 млрд рублей, организация условий для вывода на рынок МС-21 — ещё до 13,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, российский ближнемагистральный лайнер Sukhoi Superjet 100, способный взять на борт 98 пассажиров, эксплуатируется в коммерческих целях с 2011 года. Ближне‑ и среднемагистральный лайнер МС-21−300 должен быть запущен в серийное производство в 2021 году.

Читайте также: Минпромторг намерен выделать еще 15 млрд рублей на «русификацию» SuperJet