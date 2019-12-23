Москва, , 10:24 — REGNUM Министерство промышленности и торговли планирует потратить еще почти 15 млрд рублей на разработку самолета Sukhoi SuperJet — New (SSJ-New) «с максимальным импортозамещением». Это, как сообщает РБК, прописано в плане-графике министерства в начале декабря.

Отмечается, что ведомство намерено заплатить 14,867 млрд рублей за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем.

Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года. Разработка обновленного самолета является частью государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013−2025 годы».

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Гражданские самолёты Сухого» за девять месяцев текущего года продало лишь один самолёт. В то время как за тот же период 2018 года было реализовано 13 самолётов. В финансовой документации компании отмечается, что «отношение размера задолженности к собственному капиталу и степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) ухудшились по причине роста кредитного портфеля компании».

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