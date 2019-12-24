Нижний Новгород, , 12:59 — REGNUM По итогам января-октября естественная убыль населения Приволжского федерального округа составила 81 762 человека. Прирост жителей фиксируется только в одном регионе — Татарии — население республики увеличилось за указанный период на 38 граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

Максимальный показатель убыли населения наблюдается в Нижегородской области — 14 925 человек, в Саратовской области — 11 092 жителя, в Самарской области — 10 400 граждан.

Средний показатель убыли населения ПФО составляет 3,3 в расчете на 1 тыс. человек. Максимальный уровень фиксируется в Мордовии — 5,7 на 1 тыс. человек, в Нижегородской области — 5,5 на 1 тыс. человек, в Кировской и Саратовской областях — 5,4 на 1 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-сентября текущего года естественная убыль населения в регионах Приволжского федерального округа составила 73 507 человек, число жителей сократилось во всех 14 регионах округа.

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