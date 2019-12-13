Нижний Новгород, , 20:05 — REGNUM По итогам января-сентября текущего года естественная убыль населения в регионах Приволжского федерального округа составила 73 507 человек, число жителей сократилось во всех 14 регионах округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

Наименее значительно сократилось население Татарии — на 11 человек в течение девяти месяцев. Убыль населения Марий Эл по естественным причинам составила 1 070 жителей. На 2 372 и 2 575 граждан сократилось население Удмуртии и Чувашии соответственно. Число жителей Мордовии снизилось на 3 368 человек, Оренбургской области — на 4 620 человек, Ульяновской области — на 4 680 человек, Кировской области — на 5 142 человека, Башкирии — на 5 229 человек, Пермского края — на 5656 человек, Пензенской области — на 5935 человек.

Максимальное снижение численности населения зафиксировано в Самарской области — на 9 381 человека, в Саратовской области — на 10 101 человека и в Нижегородской области — на 13 367 человек.