Сухой Лог, Свердловская область, , 17:02 — REGNUM Управление Росприроднадзора по УрФО считает, что ООО «Староцементный завод» (бенефициар — миллиардер Сергей Шмотьев) загрязнило почвы в городе Сухой Лог Свердловской области на 2,898 млрд рублей. Как рассказал Znak.com источник в ведомстве, такой ущерб управление насчитало по результатам внеплановой проверки предприятия, которая прошла летом этого года. Во время проверки также были найдены другие экологические нарушения со стороны завода, из-за которых предприятию выписали штрафы на общую сумму в размере 1,3 млн рублей. Директор завода при этом считает претензии Росприроднадзора по загрязнению почв необоснованным и собирается обжаловать их в суде.

Как рассказал Znak.com источник, Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора проводило на заводе, который производит различные виды цемента и строительных смесей, внеплановую проверку с 16 июля по 12 августа. Во время проверки чиновники обнаружили, что со стороны ООО «СЦЗ» были допущены нарушения законодательства в области охраны окружающей среды на земельном участке, который принадлежит администрации Сухого Лога, но находится в пользовании предприятия.

Как рассказали Znak.com в Управлении Росприроднадзора по УрФО, объем вреда, нанесенного почве на этом участке, составляет 2,898 млрд рублей.

Сейчас эта цифра находится на согласовании в центральном аппарате Росприроднадзора. По словам источника Znak.com, речь идет о вреде, причиненном в результате загрязнения, незаконного размещения отходов производства и незаконного перекрытия поверхности почв отходами. В официальных материалах проверки, опубликованных в системе СПАРК, говорится, что завод «фактически размещает отходы проведения вскрышных работ при добыче полезных ископаемых» на части земельного участка, об ущербе которому идет речь.

Подробно о проверке, проведенной Росприроднадзором на заводе, рассказывается в документе, который есть в системе СПАРК.

В материалах, в частности, говорится, что основанием для выезда специалистов на завод стала возможность «возникновения угрозы причинения вреда охраняемым законом ценностям, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Всего за время проверки было найдено 10 нарушений, отмечает Znak.com. Среди них превышение допустимых выбросов оксида и диоксида азота, а также оксида углерода в цехе обжига. «ООО «СЦЗ» допускает предоставление неполной и недостоверной информации об источниках выбросов вредных (загрязняющих) веществ, содержащихся в свидетельстве о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», — говорится в материалах проверки, опубликованных в СПАРК.

Кроме того, среди нарушений были найдены несколько фактов складирования коммунальных отходов вне специально оборудованных площадок и «захламление производственной территории твердыми коммунальными отходами». Также, по версии ведомства, завод реализует проекты технической документации на новую технику и технологии, использование которых, по мнению ведомства, может оказать воздействие на окружающую среду, а также реализует «техническую документацию на новые вещества, которые могут поступать в природную среду, в отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы, на указанный объект».

Официально в управлении Росприроднадзора рассказали Znak.com, что во время той же проверки завода обнаружили на предприятии четыре нарушения закона в области охраны воздуха, пять нарушений законодательства в сфере обращения с отходами и одно нарушение использования земельных ресурсов.

По результатам проверки было выдано десять предписаний об устранении нарушений. Росприроднадзор рассмотрел дело по статье 8.1, части 2 статьи 8.21, частям 1 и 4 статьи 8.2, статье 8.6 КоАП РФ и назначил ООО «СЦЗ» и должностным лицам несколько штрафов на общую сумму в 1,313 млн рублей.

Более того, изначально, по данным Znak.com, управление Росприроднадзора передало материалы проверки в Ленинский районный суд и рекомендовало приостановить деятельность предприятия. Согласно информации в картотеке суда, суд принял решение передать дело на рассмотрение по подведомственности, то есть в тот же Росприроднадзор, который и вынес решение о штрафе.

Как рассказал Znak.com директор Староцементного завода Андрей Земцов, на предприятии не согласны с тем ущербом, который управление Росприроднадзора насчитало из-за вреда почвам, и собирается оспорить данное решение в суде.

Информацию о штрафах в размере 1,3 млн рублей Земцов прокомментировать не смог, так как ему неизвестно об этой сумме.

Отметим, что 70% ООО «СЦЗ», согласно СПАРК, принадлежит уральскому бизнесмену Сергею Шмотьеву, который также владеет компанией «ФОРЭС». В управлении Росприроднадзора Znak.com сказали, что в данный момент на ООО «ФОРЭС» проводится плановая выездная проверка.

Представитель «ФОРЭС» заявил Znak.com, что проверка действительно проходит. ООО «СЦЗ», по его словам, не входит в данную группу компаний.

«Староцементный завод» — предприятие, расположенное в г. Сухой Лог Свердловской области. Завод производит сырьевую смесь для производства пропантов, которые, в свою очередь, основная продукция «ФОРЭС». Среди заказчиков продукции «ФОРЭС» — ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпромнефть».

Ранее СМИ Свердловской области писали, что предприятия «ФОРЭС» виновны в загрязнении воздуха в г. Асбесте. Жители Асбеста провели серию пикетов у городской мэрии, направленную против загрязнения воздуха и почвы местным отделением ООО «ФОРЭС».