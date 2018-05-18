КХЛ передала памятные трофеи в Зал хоккейной славы в Торонто

Копенгаген, , 09:10 — REGNUM Памятные трофеи десятого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переданы в дар Залу хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

В Зале хоккейной славы будут храниться игровой свитер, шлем и краги единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.

Кроме того, переданы мини-копия Кубка Гагарина, медали призёров чемпионатов КХЛ сезонов 2016/17 и 2017/18, а также памятные медали участников проходившего в мини-копия Кубка Гагарина матча звёзд 2018 года.

Отмечается, что церемония передачи состоялась в Копенгагене во время чемпионата мира.

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