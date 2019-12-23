Тбилиси, , 14:13 — REGNUM Пересматриваются новые цены на газ для потребителей в Грузии, но они не должны вырасти. Такое заявление сделал председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давид Нармания, 23 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«В настоящее время определяется цена на поставку, исходя из чего мы определим окончательный потребительский тариф в ближайшие дни. Мы не ожидаем никакого роста на данном этапе», — сказал Нармания.

Он также сообщил, что 25 декабря должны утвердить тарифы для столичной компании «Тбилиси Энерджи», и 27 декабря для «SOCAR Georgia» и «Сакоргаз»

Как передавало ИА REGNUM, в октябре Нармания предположил, что вскоре в Грузии могут поднять цены на воду и электроэнергию.

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