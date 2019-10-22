Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ) Давид Нармания заявил в интервью «ИнтерпрессНьюс», что тарифы на воду и электроэнергию могут быть увеличены в конце 2020 года, когда окончится срок трехлетних тарифов.

Нармания пояснил, что в случае, если не будут построены необходимые электростанции и импорт увеличится, может возникнуть необходимость повышения тарифа на электроэнергию. По поводу тарифов на воду председатель национальной комиссии отметил, что Грузия приближается к европейской системе норм оплаты. То есть необходимо увеличить потребительный тариф на воду и при этом уменьшить коммерческий.

Переход на трехлетние тарифы по оплате электроэнергии и воды доказал свою эффективность, отметил Нармания. В связи с этим в Грузии разрабатывается вопрос о переходе с годового на трехлетний тариф на оплату газа.