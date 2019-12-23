Москва, , 11:23 — REGNUM В России быстрые переводы — услуга, которая в настоящее время большинством банков предоставляет клиентам бесплатно — будут облагать комиссией. Тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП) начнут действовать с 1 января 2020 года. Об этом сообщает газета «Коммарсантъ».

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Так, с февраля 2019 года — момента запуска СБП, которая позволяет переводить деньги между картами разных банков по номеру телефона, по данным Банка России, граждане РФ перевели через неё более 40 млрд рублей. В частности, по подсчётам банка «Русский стандарт», к декабрю доля переводов через СБП в его портфеле достигла 45,1% от общей суммы переводов между физлицами. Добавим, что рост количества и объёмов переводов через эту систему фиксирует большинство финансовых организаций.

Именно их бесплатность способствует постепенному сокращению объёма классических p2p-переводов, считает руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

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Напомним, с 1 января 2020 года банки будут платить комиссию в размере 0,5−3 рублей с перевода, следовательно, это бремя ляжет и на потребителей. По мнению руководителя департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александра Солонина, «востребованность СБП после введения комиссий будет сильно зависеть от уровня комиссий», которые, по подсчётам банка, в среднем могут сократиться от 20% до 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк РФ определил размеры комиссионного сбора при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей. Так, максимальный уровень комиссии, которую банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий, составит от ноля до 0,7% от суммы платежа. Это будет зависеть от вида деятельности предприятия. Для самых массовых платежей (товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги) комиссия составит 0,4%, для остальных — 0,7%.

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