Москва, , 15:27 — REGNUMЦентробанк РФ определил размеры комиссионного сбора при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), сообщается на сайте регулятора.

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Так, максимальный уровень комиссии, которую банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий составит от 0 до 0,7% от суммы платежа. Это будет зависеть от вида деятельности предприятия.

Для самых массовых платежей (товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги) комиссия составит 0,4%, для остальных — 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России отложил дату подключения банков к системе быстрых платежей (СБП). Вместо 1 сентября 2019 года это должно произойти с 1 октября 2019 года.

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